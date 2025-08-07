Fernandito, el niño de 5 años asesinado en Los Reyes La Paz por una deuda: Esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

La Paz, Estado de México.- Los niños son otras víctimas de la violencia sistémica en México. Si bien el Gobierno Federal ha hablado de crear nuevos canales para proteger a mujeres e infantes en el país (en especial, tras el triple asesinato de tres 'hermanitas' en Hermosillo), la realidad es que esos esfuerzos aún no son suficientes, pues los menores siguen muriendo. Un caso reciente, que ha causado indignación, ocurrió en el Estado de México (Edomex) esta semana.

'Fernandito', un niño de apenas cinco años de edad fue asesinado en la colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes La Paz, presuntamente por una deuda de mil pesos que su madre y padrastro no pudieron liquidar a tiempo. Este caso, como muchos otros, ha generado una profunda indignación social y demanda de justicia, luego de que se descubriera el cuerpo del infante en el domicilio de la prestamista.

La víctima era maltratada por los prestamistas, aseguran fuentes. Foto: Facebook

De acuerdo con reportes locales, la madre del menor, identificada como Marcelina, y su pareja habrían solicitado un préstamo de mil pesos a una mujer de la comunidad. Tras no cumplir con el pago en la fecha acordada, la prestamista retuvo al hijo de la pareja como garantía, llevándolo a vivir con ella, su esposo y su hija. Durante los días que el menor estuvo con estas personas, fue víctima de maltrato, según testimonios de vecinos.

Estos señalaron que el niño presentaba golpes visibles en el rostro, era alimentado en el suelo y lo bañaban con agua fría en un lavadero. Las agresiones físicas y condiciones inhumanas en las que se encontraba el niño llevaron a los vecinos a acudir al Sistema DIF local el pasado lunes 28 de julio para denunciar la situación. Sin embargo, las autoridades respondieron que era un caso que debía ser atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Encuentran muerto al menor en casa de los prestamistas

Tras varios días de presión vecinal, elementos de la policía municipal acudieron finalmente el 4 de agosto al domicilio de la prestamista, donde encontraron el cuerpo sin vida del menor. El cadáver estaba dentro de bolsas de plástico y, debido al avanzado estado de descomposición, se presume que el niño había muerto días antes del hallazgo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte del menor.

Derivado de estos hechos, las autoridades procedieron con la detención de la prestamista, su esposo y su hija. Todos están bajo investigación por su posible participación en el homicidio del niño. Las autoridades locales no han emitido aún un comunicado detallado sobre este nuevo crimen contra las infancias en México.

