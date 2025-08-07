FGJES confirma detención de exdirector de Policía Municipal de Hermosillo y 5 elementos; esta es la razón

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Manuel Emilio Hoyos, excomisario de Hermosillo, y cinco elementos más de la Policía Municipal de Hermosillo fueron detenidos, tras cumplimentarse seis órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La información fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La razón de la detención sería el caso del traslado de personas indigentes que surgió en el mes de mayo, cuando, según lo que se denunció, se llevaron personas en situación de calle desde Hermosillo a Navojoa y fueron abandonadas a su suerte. El boletín de la FGJES señala: "El día de hoy se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Conforme los tiempos procesales lo permitan, se ampliará la información".

Previamente por la mañana, la información extraoficial señalaba que, al tiempo de ser detenido, la casa de Manuel Emilio Hoyos, en el fraccionamiento Monterrosa de Hermosillo, fue cateada por más de una docena de elementos de corporaciones como la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la FGJES y la Secretaría de Marina (Semar).

Manuel Emilio Hoyos renunció el pasado 13 de junio a su cargo como director de Policía Municipal de Hermosillo, señalando que dejaba el puesto por congruencia a lo que sus padres le enseñaron. Antes de esto, se confirmó una investigación por parte de la Fiscalía de Justicia por el tema del presunto traslado de personas en situación de calle a Navojoa, esto en el marco de las 'Fiestas del Pitic 2025'.

Mantendrán respeto

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo señaló que se mantendrá respetuoso de las indagatorias que realiza la FGJES. "Ayuntamiento de Hermosillo se mantendrá respetuoso de las indagatorias que realiza la fiscalía de justicia del estado. Ante el proceso que sigue la Fiscalía de Justicia del Estado, que involucra a elementos y un exelemento de la Policía Municipal, se informa que el Ayuntamiento de Hermosillo se mantendrá respetuoso de las indagatorias y del debido proceso".

