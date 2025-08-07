Fuerte balacera en vía pública de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia parece no descansar en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y escenario de múltiples homicidios en Sonora. La noche de este miércoles, elementos de distintas corporaciones de seguridad del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Libertad, al sur del municipio, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego contra un domicilio particular.

Por fortuna, este nuevo hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, la balacera se desató alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la calle Río Tula, entre Río San Juan y Moctezuma, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón. Según testigos, un grupo de sicarios llegó al sitio y, sin mediar palabra con los vecinos, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra la fachada de una vivienda.

Los hechos ocurrieron este miércoles en la colonia Libertad de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Lo anterior provocó momentos de tensión y pánico entre los residentes de la colonia Libertad. Luego de la 'lluvia de balas', los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que los afectados dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También llegaron al sitio oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron el perímetro junto con elementos de la Guardia Nacional. En el lugar, localizaron diversos casquillos percutidos sobre la vía pública, además de daños visibles en la estructura de la vivienda atacada.

El área fue entregada e personal de Servicios Periciales la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios balísticos, para así comenzar con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni detenidas relacionadas con este incidente.

