Hallan explosivos improvisados, arma hechiza y cerca de 800 dosis de droga en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En una serie de operativos de alto impacto efectuados en la zona norte de Sonora, la Guardia Nacional, junto con la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), logró la neutralización de artefactos explosivos y el decomiso de casi 800 dosis de narcóticos y un arma de fuego artesanal. Estos resultados son producto de las labores de patrullaje y prevención del delito implementadas en los municipios de Altar, Oquitoa y Nogales.

El hallazgo de mayor relevancia tuvo lugar entre los municipios de Altar y Oquitoa. Durante un recorrido de vigilancia conjunta, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron un total de 13 artefactos explosivos de fabricación casera. Los dispositivos se encontraban ocultos entre la maleza, representando una amenaza latente. El personal procedió a la destrucción de las bombas en el mismo lugar mediante detonaciones controladas.

De forma paralela, en el municipio de Altar, los agentes federales aseguraron un vehículo que se encontraba abandonado. Una inspección a la unidad reveló la presencia de un arma de fuego hechiza, junto con 259 envoltorios que contenían narcóticos listos para su distribución en el mercado negro. Una tercera acción se desarrolló en la ciudad fronteriza de Nogales, donde los elementos de la Guardia Nacional observaron a un individuo en la vía pública.

Al notar la presencia de autoridades, el sujeto se dio a la fuga a fuerza de carrera. Tras investigar la zona que el sujeto abandonó, los oficiales encontraron un paquete que contenía 514 dosis de sustancias ilícitas, identificadas como cocaína, crystal y marihuana. Tanto las drogas decomisadas como el arma artesanal fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Cabe mencionar que, un punto de referencia para devotos al sur de la ciudad de Nogales, se convirtió en el escenario de una investigación criminal tras el descubrimiento de un cuerpo durante las primeras horas de este miércoles 6 de agosto. El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de las capillas de la Santa Muerte, una conocida locación ubicada a un costado de la carretera Federal México 15, donde ya se han encontrado otros cadáveres.

Fuente: Tribuna y Guardia Nacional