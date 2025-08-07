IMPRESIONANTE VIDEO: Avioneta aterriza de emergencia en autopista Mazatlán–Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En un impresionante video quedó registrado el aterrizaje de emergencia de una avioneta en la autopista Mazatlán–Culiacán hoy jueves 7 de agosto por la tarde. Los hechos fueron alertados por la Guardia Nacional División Caminos, que informó que la aeronave tuvo que descender de manera forzosa.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, no hubo personas lesionadas ni otro automovilista herido. La avioneta tipo Cessna, de color blanco, tuvo que realizar el aterrizaje de emergencia sobre el carril de norte a sur de la autopista Mazatlán–Culiacán a la altura del kilómetro 32.

El motivo de este aterrizaje forzoso sería que, al ver que se le acababa la gasolina, el piloto que volaba de Culiacán a Mazatlán tomó la decisión de descender en la carretera, por lo que decidió tomar el carril de norte a sur para realizar un aterrizaje de emergencia. Tras lograr su objetivo, se metió fuera de la carpeta asfáltica para no estorbar a los automovilistas. Información extraoficial señala que el piloto venía solo y dio aviso rápido a las autoridades correspondientes después de los hechos.

Tras el aterrizaje, el área fue resguardada por la Guardia Nacional, desplegando personal necesario para proteger a los automovilistas y atender la emergencia.

Impresionante video

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo el piloto logra maniobras muy peligrosas para poder descender sin que él se ponga en riesgo. En un momento se ve cómo la aeronave cae en picada y se puede ver a los vehículos que tratan de orillarse y alejarse. En otro video ya se ve a la avioneta sobre la pista intentando poner freno y esquivando a los automóviles.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre una situación así en la autopista Mazatlán-Culiacán, pues fue en el año 2022 cuando se registró un hecho similar. En esa ocasión tampoco se reportaron personas lesionadas o algo mayor que lamentar. En las redes sociales de la Guardia Nacional (GN) no se dio a conocer más información sobre el hecho, pero se espera que pronto las autoridades den a conocer más información. Mientras que se recomienda a los automovilistas siempre estar atentos al camino y manejar con precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui