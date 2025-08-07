Le dejan un narcomensaje: Con el rostro tapado, localizan a otro ejecutado en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este jueves 7 de agosto de 2025, vecinos de la colonia Pemex, ubicada al surponiente de Culiacán, reportaron detonaciones de proyectil de arma de fuego y la presencia de un hombre asesinado en el sector. El informe de las autoridades de Sinaloa señala que el incidente se suscitó alrededor de las 03:15 horas y por el momento la víctima mortal, quien fue hallada con el rostro tapado, se mantiene en calidad de desconocido hasta el momento.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue descrito como una persona de complexión regular y tez morena, además de que portaba una camisa de color negro al momento de ser encontrado en la calle Felipe Ángeles, esquina con Cruz Medina y avenida Constituyente Hilario Medina. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontró una cartulina con un presunto narcomensaje, cuyo contenido no ha sido revelado,

De acuerdo a los informes, vecinos que se percataron de las fuertes detonaciones de proyectil de arma de fuego reportaron a las líneas de emergencia del 911 y alertaron a las diferentes corporaciones policiacas sobre un hombre sin vida, tendido boca arriba en la banqueta frente a un domicilio", indicó el medio anteriormente citado sobre este nuevo suceso violento registrado en la capital sinaloense.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos del Ejército Mexicano se presentaron en el sitio y una vez que confirmaron el hecho, procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Posteriormente se solicitó la intervención de los peritos y personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de las diligencias correspondientes y levantaron los casquillos percutidos que habían en la zona.

Finalmente, las autoridades competentes ordenaron el levantamiento y el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta ser identificado y reclamado legalmente por sus familiares mediante los trámites pertinentes. Este acontecimiento se unió a otro homicidio suscitado durante la madrugada de hoy y que tuvo lugar en el fraccionamiento Villa Colonial.

Fuente: Tribuna del Yaqui