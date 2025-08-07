Lo confirma en VIDEO: EU le QUITA visa al alcalde de Nogales, Sonora; "mantengo la tranquilidad", afirma

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- "Nogales no se tiene que parar, mucho menos yo", afirmó Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora, al confirmar que Estados Unidos le quitó su visa para ingresar al país. En un video publicado en redes sociales, el político de Morena afirmó que mantiene su tranquilidad. Durante la tarde de este jueves 7 de agosto había trascendido que EU le había quitado la visa al munícipe; sin embargo, fue hasta hace unos minutos que él mismo lo confirmó.

"Hoy, como siempre lo he hecho, hoy doy la cara; tú me diste tu confianza en dos ocasiones y eso para mí es sagrado, me debo a ti y a tu bienestar, hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa, efectivamente, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria", afirmó. Dijo que es una decisión que respeta y, dijo, mantiene la tranquilidad y "la conciencia en paz", porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí". El alcalde de Morena aseguró que el tiempo le dará la razón.

Se le ha quitado su visa

Por otra parte, Juan Francisco Gim Nogales enfatizó que no es una cacería ni un escándalo, sino un proceso administrativo que enfrenta con responsabilidad y con respeto. "Sigo trabajando de manera normal y con la misma intensidad; me encuentro en mi oficina, cumpliendo con mis deberes, atendiendo temas urgentes e importantes de nuestra ciudad". También aclaró que participa en reuniones de carácter binacional en los temas de seguridad, "porque Nogales no se tiene que parar, mucho menos yo". Pidió no caer en divisiones políticas y trabajar juntos para quien más lo necesita. Finalmente, Juan Gim Nogales dijo que seguirá trabajando por Nogales y su gente.

Se la quitan

De acuerdo con información de Proceso, una funcionaria de la administración de Donald Trump confirmó que al alcalde se le había retirado. "Son asuntos de privacidad por los cuales no podemos en estos momentos dar a conocer por qué se tomó esta decisión", se dijo según el medio nacional. Cabe señalar que en mayo, el Gobierno de Estados Unidos le quitó su visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres; el hecho generó bastante controversia en el país.

