Luis Antonio iba en su motocicleta cuando fue ultimado a balazos en Aguaruto, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En otro ataque armado registrado en la sindicatura de Aguaruto, al surponiente de Culiacán, Sinaloa, un hombre fue asesinado a balazos cuando transitaba a bordo de su motocicleta por las calles de la colonia Colosio. Los primeros reportes indicaron que el hecho violento se registró aproximadamente a las 11:55 horas de este jueves 7 de agosto y tuvo lugar a unos metros de un canal y de una capilla de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hombre conducía una motocicleta Italika DM250 sobre la calle Luis Donaldo Colosio y Olmo, cuando aparecieron unos sujetos desconocidos y abrieron fuego en su contra hasta que le quitaron la vida. Autoridades lograron identificar al hoy occiso con el nombre de Luis Antonio 'N', de 36 años de edad aproximadamente, quien era residente de la sindicatura ya mencionada.

El hombre cayó al suelo junto con su motocicleta, y testigos de los hechos reportaron a las líneas del 9-1-1 que había un hombre lesionado por disparos frente a un inmueble en construcción", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este nuevo caso registrado en los alrededores de la capital sinaloense.

Hasta el sitio llegaron paramédicos voluntarios de Aguaruto y le brindaron la atención médica correspondiente a la víctima, quien posteriormente fue declarado sin vitales, por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron a delimitar el perímetro para llegada del personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de cumplir con los trabajos de campos correspondientes en el área.

Finalmente, los peritos ordenaron el levantamiento y el traslado del cuerpo hacias las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley pertinente y quedará a la espera de que sus familiares acudan ante el agente del Ministerio con la documentación necesaria, con la cual podrán reclamar el cadáver de forma oficial para que se les sea entregado y así poder cumplir con los servicios funerarios.

Fuente: Tribuna