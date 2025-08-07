Omar David fue secuestrado y asesinado minutos después de salir del Cereso de Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- El caso de Omar David Duarte, un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido desde el pasado 30 de julio en Nogales, Sonora, concluyó con la localización de su cuerpo. La confirmación del hallazgo tuvo lugar durante la mañana de este jueves 7 de agosto, aunque las autoridades competentes no han ofrecido mayores detalles sobre el lugar exacto ni las circunstancias específicas en que fue encontrado.

La desaparición de Duarte se produjo en un contexto de violencia. Según los reportes iniciales, fue secuestrado por un grupo de sujetos armados momentos después de haber obtenido su libertad del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nogales, donde había cumplido una condena de 4 años por violencia familiar. El testimonio de un familiar indica que el día de los hechos acudió a recogerlo al centro penitenciario.

De acuerdo con su declaración, mientras circulaban en un vehículo por la carretera federal México 15, fueron interceptados por al menos tres automóviles: una camioneta y dos sedanes. De estas unidades descendieron varios individuos que portaban armas largas, quienes sin mediar palabra, procedieron a someter a Omar David por la fuerza, lo subieron a uno de sus vehículos y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Tras el suceso, los familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), e hicieron un llamado público solicitando el apoyo de la comunidad para dar con su paradero. La confirmación del fallecimiento fue secundada por el colectivo Madres Buscadoras de Nogales, organización que ha seguido de cerca el caso y que utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con los deudos.

En su comunicado, el colectivo manifestó lo siguiente: "Mandamos nuestra más sincera condolencia y reiterando el apoyo de nuestro colectivo a las familias, en vueltas, apoyo, en papeleo y ayuda en cualquier tipo de cosas que pueda ocupar. Pedimos a Dios su eterno descanso y que luzca para ellos la luz perpetua, asimismo paz y tranquilidad para sus familias. Un corazón vuelve a casa".

Fuente: Tribuna