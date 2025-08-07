Por secuestro y asesinato de mujer, vinculan a proceso a 'El Boys' en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de su reciente arresto, Genaro Alán 'N', alias 'El Boys', de 35 años de edad, fue vinculado a proceso y dejado en prisión preventiva, por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, cometidos en perjuicio de una mujer llamada Claudia 'N', de 39 años. Este sujeto era un objetivo prioritario en Ciudad Obregón, quien contaba con 10 órdenes de arresto por diversos delitos de alto impacto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que durante la audiencia inicial realizada este jueves ante un juez de control, se formuló imputación en contra del acusado por los crímenes contra la fémina y se determinó vincularlo a proceso bajo prisión preventiva justificada. Los hechos que se le imputan ocurrieron el día 1 de octubre de 2023, aproximadamente a las 23:35 horas, en la colonia Cortinas, en Ciudad Obregón.

En ese momento, el imputado, en compañía de un copartícipe, acudió al domicilio de la víctima y empleando violencia física y moral, sustrajeron a Claudia Fabiana 'N', subiéndola en contra de su voluntad a un vehículo de color blanco, tipo sedán, de modelo reciente. Posteriormente, la trasladaron a un domicilio ubicado en la colonia Sochiloa, donde, utilizando un arma de fuego, el señalado realizó diversos disparos en contra de la mujer, ocasionándole la muerte.

Tras acreditar la posible responsabilidad de Genaro Alán 'N', el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso y ahora trabaja para fortalecer la carpeta de investigación con miras a una sentencia cuando avance el proceso penal. La FGJES indicó que "con este caso refrenda su compromiso con la procuración de justicia, la protección de la vida e integridad de las personas, así como con el combate frontal a conductas violentas que atentan contra la seguridad pública".

Según detalló la Fiscalía de Sonora el pasado mes de julio, 'El Boys' figuraba en el programa de recompensas de la entidad al ser presunto responsable de múltiples hechos violentos cometidos principalmente en el municipio de Cajeme. Esto lo posicionaba como un generador de alta incidencia delictiva en la entidad, debido a que pertenece a un grupo criminal que tiene sus operaciones en el sur de Sonora.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora