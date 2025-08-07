¡Precaución! Altas temperaturas en Sonora dejan dos muertos por GOLPE DE CALOR

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- El pasado martes 5 de agosto, dos personas perdieron la vida en distintos puntos del municipio de Empalme, al sur de Sonora, a causa de un golpe de calor, situación agravada por las altas temperaturas que se han registrado en la entidad durante los últimos días. Según reportes, las víctimas eran personas en situación de calle, con signos visibles de deshidratación y desnutrición.

Ante esto, las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones para evitar más decesos de este tipo. De acuerdo con reportes oficiales, el primer caso ocurrió el pasado mares alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en la colonia Pitic, donde autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un adulto mayor. El deceso fue atribuido a un golpe de calor, derivado de la exposición prolongada a las condiciones climáticas extremas.

Confirman dos muertos por golpe de calor en Empalme, Sonora. Foto: Facebook

Menos de una hora después, se confirmó un segundo fallecimiento en la plaza pública del poblado Morelos, también conocido como 'La Atravesada', ubicado en el Valle de Empalme. El reporte preliminar indica se trató de otra persona en condición vulnerable, quien perdió la vida por las mismas causas que la primera.

Altas temperaturas continúan afectando a Sonora

Las recientes muertes en Empalme reflejan el impacto que están teniendo las olas de calor en la salud pública, especialmente entre los sectores más desprotegidos. En ambos casos, las víctimas no contaban con acceso a hidratación adecuada ni a espacios con sombra o refugio. Por lo anterior, las autoridades municipales y cuerpos de emergencia han reiterado la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 11:00 y 17:00 horas, y prestar especial atención a personas mayores, niños y personas sin hogar.

Continuarán las altas temperaturas en Sonora

Para este jueves 7 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señalan que la tarde traerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso, en especial en el noroeste de Sonora, donde se espera que las temperaturas superen los 45 grados Celsius, manteniéndose activa la onda de calor en la región. TRIBUNA te comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna