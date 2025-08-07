Procesan a banda criminal que secuestró a menor para forzarlo a vender droga en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Siete sujetos fueron fueron vinculados a proceso, después de que fueron arrestados en Navojoa, Sonora. Los delitos por los que son investigados son por asociación delictuosa, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y secuestro agravado, este último cometido en perjuicio de un menor de edad de 16 años, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los individuos, identificados como de Martín 'N', de 45 años de edad; Daniel Eduardo 'N', de 25 años; Diego Enrique 'N', de 20 años; Jesús Armando 'N', de 23 años; Aziz 'N', de 25 años; Alexis Gabriel 'N', de 25 años; y Ángel Damían 'N', de 19 años, se encuentran en prisión preventiva a la espera de las siguientes etapas procesales. Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre el 24 y el 30 de julio de 2025.

Los señalados privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, manteniéndolo retenido en un domicilio de la colonia Juárez, en Navojoa. Durante su cautiverio, el adolescente fue sometido a violencia física y moral, obligándolo a vender narcóticos mientras permanecía incomunicado, después, el 30 de julio de 2025, alrededor de las 8:50 horas, elementos de la Secretaría de Marina rescataron al joven y capturaron a los implicados.

Asimismo, en esta acción fueron asegurados 163 envoltorios y ocho cigarrillos de marihuana, con un peso total de 520.956 gramos, tres armas de fuego, cartuchos, equipo táctico y prendas similares a las utilizadas por instituciones de seguridad. A lo anterior se suman un vehículo Ford Explorer modelo 2023 color negro reportado como robado el 28 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos.

en el interior del vehículo se localizaron un cargador para arma de fuego, un chaleco táctico y 40 abrojos metálicos ponchallantas. La intervención de la FGJES, en coordinación con la Marina, permitió el rescate oportuno de la víctima y la detención de los imputados. Durante la audiencia, el Ministerio Público, presentó los datos de prueba que respaldaron la probable responsabilidad de los imputados en los delitos mencionados.

Un juez calificó de legal la detención de los sujetos, imponiéndoles prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de colaborar del lado de la Federación para frenar las operaciones de las organizaciones criminales, preservar la integridad y el patrimonio de los sonorenses e imponer penas ejemplares para quienes atenten contra la seguridad y el orden público".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora