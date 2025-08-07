Reportan detención del excomisario de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos; catean su casa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Se reporta que el excomisario de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, ha sido detenido junto con otros elementos de policía que eran cercanos a su persona; esto después de que la mañana de este jueves 7 de agosto de 2025 fue cateada su casa por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La información extraoficial señala que su casa, en el fraccionamiento Monterrosa de Hermosillo, fue abordada por los elementos de la AMIC y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en un intenso operativo que fue encabezado por la Secretaría de Marina. En las fotografías que se han hecho virales se puede ver al menos una decena de elementos de las distintas corporaciones policiacas. En la información que se ha filtrado se habla de que son ocho elementos más los detenidos junto con Manuel Emilio Hoyos; entre ellos estarían los dos exdirectores de tránsito en Hermosillo, José 'N' y Pánfilo 'N'.

Catearon su casa

¿Cuál sería la razón de la detención?

Trascendió que se debe al tema del traslado de personas indigentes a Navojoa que tuvo lugar en mayo. Según lo denunciado un grupo de personas en situación de calle fue trasladado, en contra de su voluntad, de la ciudad de Hermosillo al municipio de Navojoa donde fueron abandonados, esto mientras se celebraban las 'Fiestas del Pitic 2025'. En ese entonces se informó, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que se comenzó una investigación. El hecho cobró mayor relevancia porque uno de los presuntos afectados subió al escenario de un evento durante las 'Fiestas del Pitic 2025' para señalar la presunta detención irregular. También en ese entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que hay al menos seis casos de los que se tenía conocimiento.

Renuncia al cargo

El 13 de junio, Manuel Emilio Hoyos renunció al cargo, señalando que fue por intereses ajenos a él y por decisiones que no están en su alcance. En redes sociales publicó: "Respecto a mi renuncia en la Policía Municipal, la hice por congruencia a lo que mis padres me enseñaron. El motivo de la misma obedece a intereses ajenos a mi persona y a decisiones muy lejos de mi alcance". Hasta el momento, ninguna información ha sido confirmada por las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui