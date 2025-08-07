Tras pasar por un bache, motociclista se impacta con un árbol y pierde la vida en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde-noche de este jueves 7 de agosto de 2025, un motociclista perdió la vida en un percance vial registrado en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, el hoy occiso pasó por un bache, lo cual provocó que perdiera el control de su vehículo y terminara estampándose con un árbol que se encontraba sobre Calzada Ignacio Zaragoza. El lamentable hecho provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para encargarse de la situación.

Según información proporcionada por el portal de noticias La Prensa, la víctima respondía en vida al nombre de Juan Manuel 'N' y tenía 43 años de edad aproximadamente. El accidente se produjo en la ya mencionada vialidad, exactamente en la esquina con calle Emilio N. Acosta, perteneciente a la colonia Santa Martha Acatitla Sur. Automovilistas y transeúntes que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se presentaron en el sitio para atender la situación, quienes al percatarse del estado del sujeto solicitaron la intervención de paramédicos de Protección Civil de la alcaldía. A pesar de que los socorristas le brindaron la atención médica correspondiente al individuo, este ya contaba con signos vitales, por lo que tuvo ser cubierto con una sábana.

De acuerdo a automovilistas que iban circulando por dicha vialidad informaron a las autoridades que Juan perdió el control de su motocicleta, por lo que salió volando hasta el camellón”, explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este caso.

El fallecido era originario de Santa María Chiconautla, perteneciente al municipio de Ecatepec, Estado de México, y salió de su domicilio con rumbo al aeropuerto, pero no pudo llegar a su destino debido a este desafortunado suceso. Ramkar Cruz, corresponsal de N+FORO, exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución por esta zona, esto debido a que en diferentes partes del camino hay baches y hundimientos que dificultan el libre tránsito.

Fuente: Tribuna del Yaqui

