VIDEO: Policía le salva la vida a una mujer que se ahogaba con un totopo en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- El pasado martes 5 de agosto de 2025, Patricia Rodríguez Rodríguez, una mujer de 58 años de edad, fue auxiliada por un elemento de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza cuando se estaba atragantando con un totopo. El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en las diferentes redes sociales, en donde miles de usuarios aplaudieron el proceder del oficial de Nuevo León.

De acuerdo con información proporcionada por diversos medios de comunicación, el incidente se registró aproximadamente a las 14:00 horas cuando la fémina circulaba en el cruce de la avenida Las Flores y la calle Mirtos, en el municipio anteriormente mencionado. Una cámara de seguridad del sector captó cómo la víctima se encontraba al lado de su vehículo y ahogándose, mientras buscaba a una persona que le pudiera ayudar.

Afortunadamente, en ese momento aparece una unidad policiaca con el número 1542, de donde descendió el oficial Rubén Rocha, quien rápidamente se bajó de la patrulla y procedió a comprimir el abdomen de la señora, acción que es conocida popularmente como maniobra de Heimlich, hasta que consiguió que la afectada pudiera expulsar los restos de comida. Según su testimonio, Patricia llevaba comida para su familia y mientras conducía comenzó a comer totopos.

Venía manejando y empecé a comer unos totopos que me obstruyeron y me estaba ahogando… yo sentía que me estaba muriendo. Los oficiales no siempre hacen cosas malas. Él es un buen oficial", explicó la ciudadana en una entrevista para N+.

¿Qué es la maniobra de Heimlich y en qué consiste?

Esta es una técnica, creada en 1974 por el doctor Henry Heimlich que consiste en tratar obstrucciones de las vías respiratorias superiores causadas por cuerpos extraños, que en el caso de Patricia se trataba de un totopo. Este procedimiento se enseña a paramédicos, policías y servicios de emergencia y puede realizarse tanto en niños como en adultos. La clave está en la reacción inmediata, pues al bloquearse las vías respiratorias, el oxígeno suficiente no llega a los pulmones.

Fuente: Tribuna del Yaqui