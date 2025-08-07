Violencia en Sonora: Alain asesina a Samuel, pareja de su exnovia; homicida sigue prófugo

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- La madrugada de este jueves 7 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y Servicios de Emergencia implementaron un operativo en inmediaciones de la colonia PRI 90, en el municipio de Huatabampo, tras registrarse un hecho violento que dejó como saldo una persona sin vida: Un hombre habría asesinado a otro sujeto por presuntos celos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves alrededor de las 02:30 horas, tiempo local, cuando un hombre identificado como Samuel Ignacio 'N', de 28 años de edad, fue atacado presuntamente por Alain Martín 'N', ex pareja de su actual novia. Los reportes señalan que la agresión habría estado motivada por un conflicto de carácter personal y sentimental.

Testimonios de vecinos indican que se escucharon gritos provenientes de un domicilio, seguidos de una aparente confrontación que terminó en el ataque. En este, Samuel Ignacio habría resultado lesionado con un objeto punzocortante, lo que le provocó heridas que, según versiones extraoficiales, le causaron la muerte casi de forma inmediata. Mientras testigos dieron aviso a las autoridades, a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, el supuesto agresor se dio a la fuga.

A la brevedad se activó el Código Rojo en esa zona de Huatabampo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron al sitio oficiales de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso de Samuel Ignacio.

La escena del crimen fue acordonada entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes activaron un despliegue para dar con su paradero. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha logrado la localización del presunto agresor.

Información extraoficial señala que Aain Martín contaba con una orden de restricción vigente, emitida semanas atrás por antecedentes de violencia.

