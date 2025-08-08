Accidente con pipa de combustible provoca evacuación de 90 personas en Rosarito

Comparta este artículo

Playas de Rosarito, Baja California.- Este viernes 8 de agosto de 2025 ocurrió un accidente alrededor de las 6:30 horas en la autopista escénica Tijuana-Ensenada, justo en Playas de Rosarito. De acuerdo con medios locales, se volcó una pipa con más de 30 mil litros de combustible que se presume es gasolina. Por lo tanto, después del incidente la unidad terminó en medio de la carretera.

Al parecer, todo sucedió porque el chofer perdió el control al intentar ingresar a la vialidad; es necesario destacar que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo si fue un error del hombre o si hay otra razón de mayor peso. Las autoridades de Baja California recién comenzaron con las averiguaciones. En caso de que surjan nuevos datos, te los haremos saber a través de TRIBUNA.

El verdadero problema comenzó cuando se derramó el líquido y, en ese instante, el conductor quedó atrapado dentro del camión; sin embargo, personal de bomberos se puso manos a la obra para rescatar al sujeto, quien afortunadamente logró salir con vida. En otro asunto, también colaboró personal de Seguridad Física de Pemex para retirar el combustible y evitar peores consecuencias.

El conductor sobrevivió

Por supuesto, se generó durante algunas horas un fuerte congestionamiento vial debido a que, para impedir el paso de vehículos, se limitó el acceso por el puente Machado. Se recuerda que en estos casos siempre hay que acatar las órdenes de las autoridades para que la situación sea controlada lo más pronto posible, así que se hace un llamado a mantener la paciencia y tener presente que se saldrá del embotellamiento.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Héctor Manzo Ruvalcaba, informó que se evacuó a los habitantes de la zona e inclusive a empleados de negocios cercanos. Lo anterior con el objetivo de no poner en peligro la vida de nadie mientras se retiraba el material inflamable. De hecho, en redes sociales circulan videos del momento exacto en que se volcó la pipa y de inmediato se salió del carril.

Fuente: Tribuna