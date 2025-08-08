Alerta Amber Sonora: Buscan a Itzia Eluney Pech Colunga Luna, desaparecida en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó la Alerta Amber número AASON #194/25 para la búsqueda y localización de Itzia Eluney Pech Colunga Luna, una 'jovencita' de solo 13 años de edad, reportada como desaparecida en Hermosillo el pasado 6 de agosto de 2025. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el paradero de la menor.

De acuerdo con la información oficial compartida por la Fiscalía de Sonora, la menor fue vista por última vez en un domicilio ubicado en Campestre La Herradura, en la capital sonorense, el pasado miércoles. Hasta el momento, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo. Se pide a la población difundir el boletín de la Alerta Amber.

Activan Alerta Amber por menor desaparecida en Hermosillo. Foto: Facebook

Descripción física y señas particulares

Según el boletín de la FGJES, compartido la noche de este jueves, Itzia Eluney es de nacionalidad mexicana, tiene tez blanca, mide 1.60 metros y pesa aproximadamente 60 kilogramos. Su complexión es delgada, su rostro es redondo y sus ojos son de color verde. Presenta cejas pobladas, nariz pequeña y chata, orejas chicas y labios gruesos. Su cabello es lacio y se encuentra teñido de color cobrizo.

Como señas particulares, la FGJE detalló que cuenta con pecas en las mejillas, un lunar pequeño en el hombro izquierdo y dos manchas blancas en ambos hombros. La última vez que la joven fue vista, usaba un short negro de licra, playera negra con un dibujo de mariposa, tenis Nike Jordan blancos con celeste y una gorra guinda con beige.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Itzia?

El miércoles 6 de agosto de 2025, Itzia Eluney fue vista por última vez en su domicilio de Campestre La Herradura, en Hermosillo. No se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias exactas de su desaparición, pero la Fiscalía mantiene abierta la investigación. La dependencia solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor.

Las personas que cuenten con datos pueden comunicarse al número (662) 289 88 00 extensión 15512 o al número de emergencias 911.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora