Armado con pistola, Daniel Adrián asaltó tienda en Hermosillo; robó más de 12 mil pesos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes que un hombre llamado Daniel Adrián 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de robo con violencia, cometido en un establecimiento comercial de Hermosillo. Además, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que el señalado esperará la continuación de su proceso penal en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2025, aproximadamente a las 21:56 horas, en una tienda de autoservicio ubicada en la calle San Carlos entre las calles San Gonzalo y San Pedro, de la colonia San Ángel, en Hermosillo. En dicho lugar, el acusado se apoderó de 12 mil 139 pesos en efectivo tras amedrentar al cajero del negocio para cometer el ilícito haciendo uso de un objeto que parecía ser un arma de fuego.

Tras las indagatorias correspondientes se estableció la identidad del señalado, se emitió una orden de aprehensión y fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Ahora se trabaja para obtener una sentencia condenatoria en las siguientes etapas del proceso, con esto la FGJES refrenda su compromiso con la seguridad pública y la procuración de justicia, garantizando una investigación exhaustiva y el debido proceso en cada caso.

Otros dos criminales fueron detenidos recientemente. Estos dos individuos fueron vinculados a proceso penal en relación a la hielera con restos humanos encontrada el pasado de marzo en Hermosillo. Se trata de Julio César 'N' y Mario Alberto 'N', señalados como presuntos responsables de los delitos de desaparición de persona con resultado de muerte y asociación delictuosa, cometidos en contra de José Alejandro 'N'.

La Fiscalía de Sonora informó el pasado miércoles que los hechos investigados se remontan a la noche del 18 de marzo de 2025, cuando los ahora detenidos, junto con diversos copartícipes, arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Cerrada de Minas, en la capital sonorense. En dicho lugar, secuestraron a la víctima, cuyos restos fueron localizados al día siguiente en el interior de una hielera, dentro de una mochila.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora