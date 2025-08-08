Atacó a policías: Abaten en Ciudad Obregón a responsable de decapitar a menor en Hermosillo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abatieron a un hombre llamado Juan Antonio 'N', de 25 años de edad, tras el intento de su captura en Ciudad Obregón. Este sujeto fue ubicado en un domicilio de la calle Monte Bello, del fraccionamiento Casa Blanca y era buscado por su responsabilidad en el homicidio de un menor de 16 años de edad, perpetrado en Hermosillo.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el día que fue cometido el crimen, se hizo en el hallazgo del cuerpo sin vida del joven, el cual fue descubierto en el domicilio ubicado en la calle Almendras, del fraccionamiento Floresta, en la capital sonorense, el pasado 29 de junio, cerca de las 16:34 horas, lugar en el que estaban la víctima y el victimario desde un día antes.

Como hipótesis de lo ocurrido, la víctima cometió un error a la hora de tatuar al victimario, motivo por el cual el agresor se enfureció y lo agredió físicamente, matándolo a golpes y decapitado después. Testigos familiares relataron que una tía del presunto responsable escuchó ruidos provenientes de uno de los cuartos, donde posteriormente halló el cuerpo de la víctima; además, se halló un hacha, un palo y cobijas con manchas de sangre.

Después, a las 19:00 horas, personal de un supermercado localizó una hielera con la cabeza de la víctima en los sanitarios de la sucursal ubicada en los bulevares Progreso y Solidaridad. Tras las pesquisas, se logró determinar la identidad de Juan Antonio 'N' como probable autor, por lo cual se emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, siendo ubicado en el ya citado domicilio de Ciudad Obregón.

Por este motivo, el pasado 6 de agosto se iniciaron las labores operativas para ejecutar la orden de arresto en su contra. Sin embargo, el presunto responsable al percatarse de la presencia de las autoridades en la vivienda de Casa Blanca, donde se resguardaba, sacó un arma de fuego y efectuó disparos contra los agentes de la AMIC, quienes en respuesta neutralizaron al sujeto, cumpliendo con el protocolo de actuación policial.

Durante el operativo también fue detenido Alberto Emmanuel 'N' proveniente de Jalisco, quien se encontraba en el mismo domicilio y también disparó contra los oficiales; a él se le aseguró un arma de fuego y 20 envoltorios de marihuana. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes junto con la materia asegurada y el fallecido enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y los trámites subsecuentes.

