Cadáver con bolsa en la cabeza es arrojado desde un auto en movimiento en Mexicali

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Este pasado jueves 8 de agosto, alrededor de las 22:28 horas, agentes policíacos realizaron un terrible hallazgo en las calles Santos Dumont y San Pablo, en la colonia Santo Niño, ubicada en Mexicali, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, el cadáver con signos de tortura de un hombre de identidad desconocida fue arrojado desde un vehículo en movimiento.

Según testigos, el cuerpo sin vida fue abandonado desde un sedán hatchback rojo; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo el paradero del automóvil. Tampoco se reportan detenidos ni sospechosos. En caso de que más adelante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) revele algunos detalles sobre los hechos, te lo informaremos a través de TRIBUNA.

Respecto a la víctima, se presume que las heridas que presentaba eran principalmente en el tórax y las piernas, las cuales se cree fueron infringidas por el paso de un vehículo. De hecho, el sujeto tenía escrito en el pecho con plumón: "Sigues tú, Palomo"; además, lo acompañaba una cartulina con un mensaje que daba pistas sobre las posibles razones por las que terminó de esa forma: "Esto le pasa por vender a granel".

En Mexicali se registraron varios delitos el jueves

Por su parte, el cadáver presentaba visibles huellas de violencia, estaba desnudo y tenía una bolsa en la cabeza. Los delitos en la entidad van en aumento, pues apenas ayer se localizó en las aguas del canal alimentador, a la altura del ejido Benito Juárez, en el valle de Mexicali, otro cuerpo sin vida flotando. Aún se investiga si todo esto se trató de un accidente o, por el contrario, un asesinato.

Tras el hallazgo, policías municipales y elementos del Ministerio Público efectuaron un fuerte operativo de algunas horas en la zona, con la esperanza de encontrar el vehículo; sin embargo, como mencionamos antes, no tuvieron éxito. Asimismo, como es común en estos casos, el área fue acordonada para las investigaciones correspondientes y para evitar la contaminación de la escena del crimen.

Fuente: Tribuna