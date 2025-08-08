Capturan a integrante de Cártel del Golfo por asesinato de delegado de FGR en Tamaulipas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Jaret Roberto 'H', presunto integrante de Los Metros, facción del Cártel del Golfo, por su participación directa en el homicidio del delegado en la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna. De acuerdo con la información dada a conocer, se logró la captura gracias al trabajo coordinado de diferentes fuerzas, entre ellas la Fiscalía Especializada de Control Regional y la Secretaría de Seguridad y Protección.

Jaret Roberto 'H' ya contaba con una orden de aprehensión federal en su contra. La información compartida por la FGR señala que fue detenido en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde estaba escondido de las autoridades. En la detención se le aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga diversa; también encontraron en el celular del presunto responsable pruebas que probarían su participación directa en el homicidio del delegado de la FGR. Según las investigaciones, Los Metros, facción del Cártel del Golfo, es uno de los principales grupos dedicados al huachicol en la región, una actividad que tiene a Tamaulipas en una violencia permanente.

Fue el pasado 5 de agosto cuando la FGR dio un 'golpe' contra el huachicol en Reynosa tras realizar un cateo en el que fueron asegurados un millón 802 mil 650 litros de combustible, reafirmando el problema que tiene Tamaulipas con este crimen.

Homicidio del delegado

El asesinato de Vázquez Reyna provocó una fuerte reacción de varias instituciones de seguridad. La FGR señaló puntualmente que no habrá impunidad en el caso. Cabe señalar que este homicidio se hizo viral rápidamente porque salieron videos de cómo ardía la camioneta color negro en la que viajaba; esto después de que los atacantes usaran granadas explosivas y armas largas en su contra.

Tras los hechos, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, se pronunció y expresó su solidaridad con la familia del delegado. "Condenamos el crimen. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición en coadyuvar con la fiscalía y el Gobierno de México".

Fuente: Tribuna del Yaqui