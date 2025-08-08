Capturan a joven sicario en Ciudad Obregón; ejecutó a un hombre por fuera de expendio

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por el delito de homicidio calificado, David Ignacio 'N', de 21 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso penal durante una audiencia de control de detención realizada ante un juez oral. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló que los hechos investigados ocurrieron entre las 13:00 y las 14:00 horas del 13 de junio de 2024, en la colonia Luis Echeverría, de Ciudad Obregón.

Ese día el acusado, en compañía de un copartícipe, arribó a la vía pública sobre las calles Puerto Vallarta entre las Privada 6 y Privada 7. En dicho lugar, el señalado tomó de improviso a la víctima, de nombre Juan Manuel 'N' de de 27 años, y le realizó diversos disparos con un arma de fuego, causándole lesiones que terminaron con su vida en el sitio. Tras las primeras indagatorias, se determinó la identidad del presunto responsable.

El juez correspondiente emitió una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El ministerio público encargado del caso presentó ante el juez la carpeta de investigación y logró de esta forma obtener vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, por lo que David Ignacio 'N' está a la espera de la resolución de su proceso penal en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Así ocurrió el asesinato

El ataque armado se registró en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón, donde un hombre perdió la vida por fuera de un expendio de cerveza, la tarde de ese jueves 13 de junio del año pasado. De acuerdo con información de testigos, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo interceptaron a la víctima frente una tienda Six, ubicada en las calles Puerto Vallarta entre las Privada 6 y Privada 7.

En dicho lugar, los presuntos sicarios, entre ellos el ahora detenido, abrieron fuego en contra de quien en vida respondía al nombre de Juan Manuel 'N', para inmediatamente darse a la fuga, sin que en ese momento fueran localizados. Paramédicos de la Cruz Roja se hicieron presentes en el lugar para brindar auxilio, pero solo pudieron confirmaron el fallecimiento del masculino, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora