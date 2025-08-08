Caso Fernandito: Dan prisión preventiva a los tres presuntos asesinos del niño en Edomex

Comparta este artículo

Los Reyes la Paz, Estado de México.- Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México determinó imponer prisión preventiva justificada como la medida cautelar en contra Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N', quienes enfrentan cargos por su presunta participación en el fallecimiento de un niño de 5 años, identificado como Fernandito. El menor fue encontrado sin vida en un domicilio del municipio de Los Reyes la Paz.

La decisión judicial se tomó durante la audiencia inicial, donde el Ministerio Público presentó las primeros pruebas reunidas. El juez consideró que existían elementos suficientes para presumir la posible responsabilidad de los tres individuos y que la prisión era necesaria para garantizar que no evadan la acción de la justicia mientras avanza el proceso, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Según las líneas de investigación, el móvil del crimen estaría relacionado con una deuda de mil pesos que la madre del niño tenía con los acusados, quienes eran conocidos de la familia. Presuntamente, el joven fue retenido como una forma de garantía para asegurar el pago. Al no saldarse el adeudo, los acusados mantuvieron al menor en su poder. Durante la audiencia, una de las detenidas decidió ejercer su derecho a declarar.

En su testimonio, afirmó que, durante el tiempo que el niño estuvo bajo su resguardo, sufrió varias caídas accidentales que le ocasionaron lesiones en la cabeza. Sostuvo que, a pesar de haberlo llevado a recibir atención médica, el menor falleció horas después. Los otros dos implicados se acogieron a su derecho de guardar silencio. Esta versión será contrastada con los resultados periciales y las evidencias recolectadas.

El dictamen forense oficial ya ha confirmado que la causa del deceso de Fernandito fue un traumatismo craneoencefálico severo. La situación jurídica de Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N' se definirá el próximo lunes 11 de agosto, fecha en la que el juez determinará si los vincula o no a proceso, una vez que se analicen a fondo las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía estatal como por la defensa.

Por ahora, los cargos formales están relacionados con delitos en materia de desaparición de personas. Sin embargo, la representación legal de la familia de la víctima ha informado que se trabaja para que la Fiscalía mexiquense amplíe la acusación e impute también el delito de homicidio, el cual se sumaría a las carpetas de investigación existentes.

Fuente: Tribuna y FGJEM