Ciudad Obregón: Policías someten y detienen a sujeto que intentó agredirlos con cuchillo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 8 de agosto, agentes de la Policía Municipal de Cajeme efectuaron la detención de un hombre que presuntamente intentó agredirlos con un arma punzocortante. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Obregón, y se resolvió sin que se registraran personas lesionadas gracias a la aplicación de los protocolos de seguridad.

Los hechos se iniciaron pasadas las 14:00 horas, cuando el centro de control recibió un reporte. La alerta indicaba la presencia de una persona de sexo masculino en las cercanías de la carretera federal México 15, quien portaba un cuchillo y mostraba un comportamiento que fue percibido como impredecible por los testigos, generando preocupación por la seguridad en la zona cercana a la comunidad Centauro del Norte.

Atendiendo al llamado, varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al lugar. Al localizar al sujeto, los oficiales procedieron a establecer contacto inicial, siguiendo los procedimientos para una desescalada verbal. Sin embargo, el individuo reaccionó de manera agresiva y, en un momento de la interacción, sacó el arma blanca tipo cuchillo y se abalanzó contra los agentes.

Ante la agresión, los policías implementaron técnicas de sometimiento para neutralizar la amenaza. La maniobra se ejecutó con eficacia, logrando desarmar y controlar al individuo sin necesidad de emplear fuerza letal y garantizando la integridad tanto de los oficiales como del propio detenido. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue formalmente asegurado y trasladado a las instalaciones de la comandancia.

Se plantea la hipótesis de que su conducta podría estar influenciada por el consumo de alguna droga, factor que será determinado mediante las evaluaciones correspondientes. El señalado quedó a disposición del Ministerio Público, entidad que se encargará de abrir la carpeta de investigación y definir su situación jurídica por los posibles delitos de portación de arma prohibida y ataque a la autoridad.

El lugar donde sucedieron los hechos en Cajeme

Otro caso similar sucedió el pasado mes de abril, en Ciudad Obregón, donde un masculino fue baleado tras intentar apuñalar a un policía estatal. Esto ocurrió en el fraccionamiento Real de Sevilla, sobre el bulevar De la Laguna y la calle San Gabriel, donde el sujeto fue neutralizado con impactos de bala luego negarse a arrojar una navaja y abalanzarse contra el oficial. El acribillado recibió atención médica en un hospital y logró sobrevivir.

Fuente: Tribuna