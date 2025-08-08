Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Vícam; Alfonso Durazo lo celebra

Comparta este artículo

Vícam, Sonora.- Las estrategias implementadas por las diferentes instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad funcionan nuevamente, pues se dio un tremendo 'golpe' al crimen organizado en Sonora. Se trata del decomiso de poco más de media tonelada de metanfetamina en Vícam, en el municipio de Guaymas, este pasado jueves 7 de agosto.

Fueron un total de 584 kilogramos de metanfetamina los decomisados por las distintas corporaciones policiacas, entre ellas la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); estos equivalen a más de tres millones de dosis que dejarán de estar en circulación en las calles y que sin duda representan una afectación para el crimen organizado.

El narcótico se encontraba dentro de un vehículo tipo pick up de color rojo, de la marca Chevrolet, el cual fue localizado durante operativos realizados en la región sur del estado donde se encuentra el asentamiento de Vícam. Tras incautarse el narcótico, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se realicen las investigaciones correspondientes. Sobre las personas detenidas por esta droga no se dieron a conocer detalles; se espera que más adelante las autoridades correspondientes brinden más detalles sobre los hechos.

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Vícam

Al ser uno de los sectores complicados en el tema de seguridad y decomiso de sustancias ilícitas, diversas instituciones mantienen una vigilancia permanente sobre Vícam y la región sur de Guaymas.

Gobiernador Alfonso Durazo destaca hechos

Mediante un video publicado en X, antes Twitter, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, presumió el logro, asegurando que se sigue trabajando para fortalecer la paz y tranquilidad en Sonora junto con la Mesa de Seguridad. "Les comparto una de las acciones que realizamos ayer desde la Mesa Estatal de Seguridad, en coordinación con los tres niveles de gobierno", dijo mediante el video.

"Aseguramos más de media tonelada de metanfetamina, equivalente a tres millones de dosis que hoy ya no llegarán a las calles ni estarán al alcance de nuestras juventudes", apuntó reconociendo el trabajo del Ejército.

Fuente: Tribuna del Yaqui