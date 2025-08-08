Difunden foto del arresto del exdirector de la Policía de Hermosillo; estos son sus delitos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 8 de agosto fue difundida una fotografía de la detención de Manuel Emilio H., excomisario de Hermosillo, y cinco elementos más de la Policía Municipal. En la instantánea se observa a los seis hombres de pie, flanqueados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Hasta el momento no se habían mostrado imágenes del arresto ocurrido hace solo unos días en la capital sonorense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención del exdirector de Policía y los otros oficiales. En su comunicado, la dependencia informó que esto responde a "diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)". El origen de estas detenciones se remonta a los hechos ocurridos durante las Fiestas del Pitic, el pasado mes de mayo.

La denuncia de la CEDH y posteriormente de la Fiscalía, señalaba el presunto traslado ilegal de personas en situación de calle desde Hermosillo hasta el municipio de Navojoa, donde habrían sido abandonadas. La ejecución de las órdenes de aprehensión fue un operativo que incluyó la participación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la propia FGJES, la Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano.

Previamente, se reportó un cateo en el domicilio particular de Manuel Emilio H., ubicado en el fraccionamiento Monterrosa, de Hermosillo. Hay que mencionar que el excomisario ya había presentado su renuncia al cargo el pasado 13 de junio, argumentando actuar por "congruencia" tras hacerse pública la polémica. Para entonces, la Fiscalía de Sonora ya había confirmado el inicio de una carpeta de investigación sobre el caso.

Abandonados en Navojoa

Como se informó en su momento, la controversia surgió el pasado mes de mayo, durante las Fiestas del Pitic. En dicho evento, se reportó el retiro de al menos 27 trabajadores informales del Centro de Hermosillo, entre los cuales se hay jornaleros, lavacarros y personas sin hogar, quienes fueron sacados por "dar mala imagen". De acuerdo con testimonios, las víctimas fueron subidas a un autobús con la promesa de comida y empleo.

Sin embargo, fueron abandonadas en Navojoa, cerca de la caseta de la carretera federal México 15. Algunos de ellos aseguran que tuvieron que caminar hasta 8 horas para volver a Hermosillo. La regidora Dolores Sol Rodríguez informó que algunos de los afectados fueron rescatados y llevados a un albergue, donde se les ofreció alimento y refugio. El hecho generó fuertes críticas contra el Gobierno municipal, al considerar que se trató de una medida cruel y excluyente.

Fuente: Tribuna