Encuentran a hombre muerto en predio del sur de Hermosillo; tenía signos de violencia

Hermosillo, Sonora.- Autoridades ministeriales y de seguridad pública realizaron el hallazgo de un cuerpo este viernes 8 de agosto, en una zona de monte ubicada al sur de Hermosillo. El reporte oficial activó los protocolos para el procesamiento del lugar de los hechos. El descubrimiento se registró a las 12:35 horas en un predio baldío situado al final del bulevar Santa Clara, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Sur.

En el sitio, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, cuya edad se estima entre los 30 y 35 años. Como primeros respondientes, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo se hicieron presentes y procedieron a asegurar el perímetro mediante el acordonamiento. Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales arribó para realizaron las diligencias y el levantamiento de indicios.

De acuerdo con las primeras observaciones, la víctima presentaba una cinta adhesiva de color gris alrededor del cuello, lo que sugiere como posible causa de muerte la asfixia por estrangulamiento, aunque esto deberá ser confirmado por los estudios forenses. El occiso, cuya identidad se desconoce, vestía una camisola de color azul con puntos negros y blancos, pantalón de mezclilla en tono beige, un cinturón negro y calcetas oscuras.

Bajo la supervisión de un agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Ahí se le practicará la necropsia que permitirá determinar con exactitud la causa del fallecimiento, además de facilitar su futura identificación a través de métodos científicos. La Fiscalía General de Justicia del Estado continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El lugar donde se hizo el descubrimiento del cadáver

Esto sucede unos días después de que autoridades hicieron el hallazgo de un cuerpo durante la mañana del pasado viernes 1 de agosto. El descubrimiento ocurrió cerca de las 8:30 horas sobre la carretera que Hermosillo - La Colorada. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se encontraban realizando recorridos de vigilancia, cuando a la altura del kilómetro 27 avistaron el cuerpo de un hombre a un costado de la cinta asfáltica.

