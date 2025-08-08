Era de Bácum: Identifican restos humanos localizados en predio cerca de Hornos, Cajeme

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- En un operativo realizado el pasado fin de semana, autoridades de Cajeme localizaron varios restos humanos sepultados de manera clandestina en un predio ubicado rumbo al poblado de Hornos. Las primeras investigaciones lograron identificar uno de los cuerpos como José de Jesús G. R., un hombre originario del municipio de Bácum, de aproximadamente 44 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se produjo durante labores de rescate de una persona privada de la libertad en una ranchería situada en el kilómetro 7 del tramo carretero Esperanza-Hornos, al sur del estado de Sonora. Durante estas acciones, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) descubrieron una escena que revelaba la presencia de múltiples osamentas, algunas de las cuales podrían haber permanecido enterradas desde hace tiempo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron el sábado 2 de agosto. Foto: Facebook

El perímetro quedó acordonado. Los restos recuperados fueron trasladados al área de Medicina Legal del Servicio Médico Forense (Sefemo), donde los peritos realizaron los análisis correspondientes para establecer la identidad de las víctimas. A la fecha de publicación de esta nota, solo se ha confirmado la identidad de José de Jesús G. R., aunque las autoridades creen que el número de víctimas podría ser mayor.

Se mantiene la hipótesis de que podrían hallarse más cuerpos en la zona, por lo que las autoridades continúan con las labores de búsqueda y análisis en el predio del ejido de Hornos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de estos homicidios.

Así fue el rescate de un hombre en Hornos

Cabe recordar que el operativo donde se rescató a la víctima de privación ilegal de la libertad se realizó el sábado 2 de agosto en el municipio de Cajeme. La persona estaba confinada en una casa abandonada ubicada cerca del kilómetro 7 de la carretera Esperanza-Hornos. De acuerdo con los reportes, tras ser privado de su libertad, el hombre fue golpeado casi hasta perder la vida y posteriormente abandonado en dicha vivienda. TRIBUNA te ofrece más detalles a continuación.

