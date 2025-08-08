Exdirector de Policía de Hermosillo sale de prisión; FGJES informa que llevará proceso en libertad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio 'N' y cinco elementos más fueron liberados tras haber sido capturados el pasado jueves 7 de agosto; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que llevarán su proceso en libertad tras la decisión de un juez. La FGJES informó que los delitos que se le imputan es privación de la libertad y abuso de autoridad. El proceso está abierto en contra de Ángel Aly Adzdu 'N', Francisco Guadalupe 'N', Pánfilo 'N', José Ángel 'N', Luis Mario 'N' y Manuel Emilio 'N'. El boletín compartido de la fiscalía señala: "por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad equiparada".

La FGJES explicó que se formuló una imputación penal en contra de los anteriormente citados ya que el día de los hechos, "unos ordenaron y otros ejecutaron un traslado forzado de personas que por su aspecto físico y de vestimenta los consideraron que estaban en situación de calle, privándolos de su libertad para ser llevados en contra de su voluntad en autobuses y abandonados en diferentes puntos del sur del estado".



Esto sucedió en mayo durante la realización de las 'Fiestas del Pitic 2025' en Hermosillo, la capital de Sonora. En el comunicado se explica que la defensa pidió la ampliación del término para mostrar datos de prueba, con esto la audiencia donde se resolverá la vinculación a proceso, que solicita el Ministerio Público, se realizará el próximo 12 de agosto. Se indicó que el juez dio medidas cautelares en libertad en lo que se resuelve la situación jurídica de los imputados y se fijaron las siguientes condiciones:

Presentación periódica mensual Exhibición de una garantía económica para cada uno de los imputados La prohibición de salir del Distrito Judicial sin autorización La prohibición de concurrir a acercarse a las comandancias de policías diversas a la que estuvieran adscritos o que se les comisione La prohibición de acercarse con ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.

La FGJES dejó en claro que es FALSO que hayan quedado libres de responsabilidad penal. "No se publican las fotografías de los imputados en el boletín ya que el juez ordenó que no se exhibieran", concluye la información oficial.

Polémica renuncia

Cabe señalar que el pasado 13 de junio, Manuel Emilio 'N' renunció al cargo, señalando que fue por intereses ajenos a él y por decisiones que no están en su alcance. Mientras que los otros elementos se encontraban en activo.

Fuente: Tribuna del Yaqui