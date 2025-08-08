Golpe al crimen en la frontera: Capturan a dos traficantes de armas y droga en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que dos hombres, identificados como Jesús N. y Rogelio G., fueron arrestados y vinculados a proceso penal, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. La acusación se centra en su aparente colaboración con un grupo del crimen organizado dedicado al contrabando de narcóticos de México a Estados Unidos.

Según el comunicado emitido por la FGR, la investigación, conducida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), señala que los acusados formaban parte de una red de tráfico transfronterizo con operaciones en Nogales, Sonora. Sus actividades no solo se limitaban al trasiego de drogas, sino que también incluían el movimiento de armas de fuego y cartuchos entre ambos lados de la frontera.

La detención de estos sujetos fue el resultado de un operativo coordinado entre diferentes autoridades. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron las órdenes de aprehensión en la ciudad fronteriza, con el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras la captura, el Ministerio Público de la Federación presentó el caso ante un juez.

Durante la audiencia realizada en Hermosillo, la Fiscalía aportó las pruebas recabadas, las cuales fueron consideradas suficientes por el juez para dictar la vinculación a proceso penal. Como parte de la resolución judicial, se impuso prisión preventiva justificada para Jesús N. y Rogelio G., lo que significa que permanecerán en reclusión durante el desarrollo del proceso. Además, se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Poro otro lado, al momento de atender un llamado de accidente vehicular, autoridades de Nogales realizaron la detención de un individuo llamado Alexander 'N', de 28 años de edad, que tras sufrir el percance vial, fue descubierto en posesión de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos y una pistola. Los hechos se registraron durante las primeras horas del pasado lunes 4 de agosto, aproximadamente a las 6:55 horas.

Fuente: Tribuna