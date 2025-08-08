Guardia de seguridad fallece aplastado por portón en Culiacán; compañero resulta herido

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este viernes 8 de agosto, aproximadamente a la 1:30 horas, murió un hombre y otro más quedó lesionado después de ser víctimas de un impactante accidente en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información de medios locales, el hecho se suscitó sobre el bulevar Álvaro del Portillo y lamentablemente, la persona que perdió la vida fue al instante.

Se presume que todo fue provocado porque el portón de acceso se desprendió de su estructura y cayó sobre los sujetos que se desempeñaban como guardias de seguridad privada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General del Estado está realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar si efectivamente fue un accidente.

De hecho, los afectados fueron identificados como Félix, de 63 años, quien falleció en la escena al quedar atrapado debajo del portón; en cuanto al otro implicado, recibe el nombre de Idelfonso, de 60 años, y afortunadamente logró sobrevivir, aunque sí presentó diversas lesiones, mismas que fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron a un nosocomio.

El hombre que sobrevivió se encuentra grave

En cuanto al cuerpo de Félix, fue rescatado del sitio donde se había atorado por el Cuerpo de Bomberos de Culiacán para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en espera de que se lleven a cabo los procedimientos necesarios y, una vez que estos ocurran, sea entregado a sus seres queridos que lo reclamen. En caso de que surjan más datos, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

