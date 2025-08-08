Le dieron 6 balazos: Identifican a víctima asesinada en gasolinera Ciudad Obregón; tenía 45 años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los homicidios siguen al alza en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. La noche de este jueves 7 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y personal del Ejército mexicano implementaron un operativo en inmediaciones de la colonia Ampliación Alameda, luego de que se registrara un ataque armado contra un trabajador de una gasolinera, quien perdió la vida. Horas después, la víctima fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el ataque armado ocurrió la noche de ayer, jueves 7 de agosto, alrededor de las 19:25 horas, tiempo local, en una gasolinera que está frente a una tienda Bodega Aurrerá, en el cruce de California y Río Nilo. Testigos señalaron que la víctima, ahora identificada como Joel S. C., de 45 años de edad, se encontraba desempeñando sus labores como encargado de una bomba despachadora de combustible cuando sujetos desconocidos se le acercaron.

Sin mediar palabra con el hombre, los sicarios abrieron fuego en su contra y luego huyeron a toda velocidad, mientras que testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

También arribaron oficiales del Ejército mexicano, quienes resguardaron la escena. Ahí se detalló que las detonaciones (seis) fueron realizadas con un arma corta calibre 9 milímetros, y provocaron que el trabajador quedara gravemente herido en el lugar, mientras clientes y transeúntes se resguardaban. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención médica a la víctima, no obstante, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el levantamiento de evidencias, entre ellas varios casquillos percutidos. Tras concluir las diligencias, se ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro del Centro Integral de Procuración de Justicia, donde médicos forenses llevarían a cabo la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado posibles líneas de investigación relacionadas con el ataque.

