Más de 6 décadas pasará en prisión por asesinar a mujer debajo de un puente en Edomex

Lerma, Estado de México.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el sistema judicial emitió una sentencia de 62 años y 4 meses de prisión en contra de Amun Raa Misael Luna Paniagua, tras ser encontrado culpable del delito de feminicidio. Los hechos por los cuales fue detenido y procesado ocurrieron el pasado 10 de febrero de 2024, en la colonia San Pedro Tultepec, del municipio de Lerma.

Según los registros de la investigación, en esa fecha y lugar, la víctima se encontraba en compañía del ahora sentenciado y otro individuo en un espacio improvisado bajo un puente vehicular de la avenida Las Torres. Las indagatorias establecieron que, en dicho punto, los dos hombres, por motivos no revelados, agredieron a la mujer con un arma punzocortante, causándole heridas de gravedad que resultaron en su fallecimiento.

A raíz del suceso, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente, coordinando una serie de diligencias. El análisis de las pruebas recabadas permitió identificar a Amun Raa Misael Luna Paniagua como uno de los responsables del crimen. Con base en los sólidos elementos de prueba presentados, fue emitida una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación.

Posteriormente, el individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Tras desahogar el proceso legal, y una vez que el Ministerio Público aportó y defendió su acervo probatorio, el juez a cargo del caso determinó la plena culpabilidad del acusado, dictando la sentencia 62 años y 4 meses de cárcel, como resultado de su participación en el feminicidio.

Fuente: Tribuna y FGJEM