No estaba desaparecida: Localizan con vida a Itzia Eluney, menor buscada en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Itzia Eluney Pech Colunga Luna, la adolescente de 13 años de edad que había sido reportada como desaparecida en Hermosillo, fue encontrada con vida, confirmó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Con su hallazgo, se desactivó la Alerta Amber que se había emitida esde ayer jueves por la noche para agilizar su búsqueda y pronta localización.

A través de un comunicado, la dependencia agradeció la participación de la ciudadanía que fue fundamental para la difusión de la información. “Agradecemos a todos su valiosa colaboración por difundir y contribuir en la localización de la adolescente Itzia Eluney Pech Colunga Luna, de 13 años de edad. Se desactiva Alerta Amber Sonora, se localizó sana y salva", se lee en el mensaje difundido por la Fiscalía.

Derivado de las investigaciones y el seguimiento del caso, las autoridades informaron que la menor no fue víctima de ningún delito y se ausentó de casa por decisión propia. Según el reporte , la propia Itzia Eluney arribó a una parroquia en la ciudad, donde solicitó un teléfono celular para establecer comunicación con sus familiares. Tras el contacto, sus seres queridos confirmaron a las autoridades que la adolescente se encontraba en bien.

La movilización para encontrar a la menor inició después de que se reportara su desaparición el pasado miércoles 6 de agosto. La última vez que fue vista fue en un domicilio ubicado en la colonia Campestre la Herradura, de Hermosillo. Ante la situación, y por tratarse de una menor de edad cuya integridad podría estar en riesgo, la Fiscalía de Sonora activó el protocolo de Alerta Amber, solicitando el apoyo de la población para difundir el boletín de búsqueda.

En dicho boletín se detallaban las características físicas de Itzia Eluney para facilitar su identificación. Se describía como una joven de tez blanca, complexión delgada, con una estatura de 1.60 metros y un peso aproximado de 60 kilos. Entre sus rasgos faciales se mencionaban ojos de color verde, cejas pobladas, nariz pequeña y labios gruesos. Su cabello es lacio y teñido de color cobrizo.

Como señas particulares, se indicaba que tiene pecas en las mejillas, un lunar pequeño en el hombro izquierdo y dos manchas blancas en ambos hombros. La última vez que fue vista, vestía un short negro de licra, una playera negra con el dibujo de una mariposa, tenis marca Nike Jordan de color blanco con celeste y una gorra guinda con beige.

Fuente: Tribuna