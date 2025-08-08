Trágico viernes en Ciudad Obregón: Riña entre adolescentes deja un muerto; identifican a la víctima

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los delitos de alto impacto continúan a la orden del día en Ciudad Obregón, después due semanas atrás quedara catalogada entre las cinco urbes más inseguras de todo territorio mexicano. Este viernes 8 de agosto no fue la excepción y poco después del medio día, se tuvo que activar el llamado Código Rojo debido a que se reportó un nuevo asesinato; la víctima ahora fue un menor de edad.

Como se sabe, la cabecera municipal de Cajeme atraviesa una grave crisis de inseguridad. Apenas la noche de ayer jueves 7 de agosto ejecutaron a balazos al despachador de una gasolinera en el fraccionamiento Villa California Alameda, al sur de la comisaría de Esperanza, al norte de Obregón. Mientras que el llamado de emergencia de este viernes ocurrió en la zona sur de la ciudad, justo a un costado de la Carretera Internacional México 15.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12:30 horas de este viernes, en un predio que se encuentra en las cercanías de la Central de Abasto, entre la calle 300 e Internacional. Los primeros reporten señalan que el asesinato se derivó de una riña entre adolescentes. Al parecer, los menores de edad tuvieron una disputa por una situación amorosa y uno de ellos se encontraba armado, por lo que privó de la vida al otro.

Asesinan a adolescente en predio de Ciudad Obregón

Los primeros reportes indican que los menores de edad primero entablaron una discusión a palabras pero luego se fueron a los golpes; uno de ellos sacó un arma blanca y apuñaló a la víctima, para luego huir del lugar con rumbo desconocido. El adolescente que perdió la vida fue identificado como Juan José, de tan solo 16 años, mientras que los datos generales del agresor aún se desconocen. Tampoco hay reporte de detenidos por este lamentable hecho.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército Mexicano acudieron a tomar nota de lo sucedido, en tanto que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron inicio a las debidas investigaciones. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de levantar el cuerpo y trasladarlo hacia las instalaciones de la Semefo.

Fuente: Tribuna del Yaqui