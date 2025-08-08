VIDEO: 'Levantan' a mujer en el Centro de Ciudad Obregón; intentó refugiarse en hotel

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades de los tres niveles de Gobierno iniciaron una investigación tras el reporte de la presunta privación ilegal de la libertad de una mujer, ocurrido durante la tarde noche de este viernes 8 de agosto, en la colonia Centro de Ciudad Obregón. El suceso generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la zona, después de que se alertó a la línea de emergencias poco después de las 19:00 horas.

Según los informes, los hechos tuvieron lugar en la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco. Testigos indicaron que una joven, de unos 25 años de edad, intentó entrar a las instalaciones del Hotel Bugambilias. Sin embargo, antes de que lograra ponerse a salvo, fue interceptada por dos individuos. Los responsables, descritos como hombres de entre 25 y 30 años que no portaban armas visibles, sometieron a la mujer usando la fuerza física.

Posteriormente, la obligaron a subir a un vehículo sedán de la marca Hyundai, color plateado, en el que se retiraron del lugar con rumbo desconocido. Tras recibir la alerta, se activó un protocolo de seguridad que congregó en el sitio a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, no obstante, no hay reporte de personas detenidas.

Los agentes aseguraron el área para recabar los primeros testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima no ha sido revelada y no se ha informado sobre los posibles motivos de este crimen. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias para esclarecer el móvil del suceso y localizar a la joven y a sus captores.

En otra noticia reciente, después de su reciente arresto, Genaro Alán 'N', alias 'El Boys', de 35 años de edad, fue vinculado a proceso y dejado en prisión preventiva, por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, cometidos en perjuicio de una mujer llamada Claudia 'N', de 39 años. Este sujeto era un objetivo prioritario en Ciudad Obregón, quien contaba con 10 órdenes de arresto por diversos delitos de alto impacto.

Fuente: Tribuna