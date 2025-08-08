VIDEO: Vehículo termina llantas arriba tras protagonizar choque volcadura en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 8 de agosto se registró un accidente vehicular sobre el transitado bulevar Luis Encinas, de Hermosillo, el cual, a pesar de lo aparatoso, concluyó únicamente con daños materiales y sin personas lesionadas. El percance fue reportado a las autoridades poco después de las 17:00 horas, a la altura de la Universidad de Sonora (Unison), entre las colonias Centro y San Benito.

El vehículo afectado es un Renault Kwid de modelo reciente, color azul marino, que era conducido por un joven que transitaba en dirección de oriente a poniente por la mencionada vialidad, cerca del cruce con la calle General Bernardo Reyes. De acuerdo con la hipótesis de los hechos, todo sucedió cuando otro automóvil presuntamente le cerró el paso a la víctima. La maniobra provocó un choque entre ambas unidades.

Esto hizo que el conductor del Kwid perdiera el control, se subiera al camellón central y, posteriormente, terminara volcado sobre la cinta asfáltica con las llantas hacia arriba. A pesar de la impactante escena, el conductor pudo salir a través de la puerta del piloto con ayuda de personas que presenciaron el accidente. El segundo vehículo involucrado en la colisión se detuvo metros más adelante del punto de impacto y, según los informes, no presentaba daños de consideración.

Al lugar acudieron de inmediato unidades de servicios de emergencia. Paramédicos valoraron al joven chofer en el sitio, confirmando que se encontraba en buen estado de salud y no presentaba heridas, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos del Departamento de Bomberos también se hicieron presentes para asegurar el área y mitigar cualquier riesgo.

Finalmente, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo tomaron control de la escena para realizar el peritaje correspondiente y comenzar con las diligencias para el deslinde de responsabilidades entre los conductores implicados, mientras se coordinaban las maniobras para retirar el vehículo volcado y normalizar la circulación de la calle.

Fuente: Tribuna