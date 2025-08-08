¡Vive para contarlo! En Etchojoa, hombre recibe descarga eléctrica y sobrevive; viento causa accidente

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Los fuertes vientos que han estado haciendo por la temporada de lluvias en Sonora casi provocan una tragedia, pues un hombre estuvo a punto de morir electrocutado en el poblado de Chucarit de Etchojoa; el hecho tuvo lugar el pasado jueves 7 de agosto durante una tormenta eléctrica.

El hombre, que casi fallece, removía las ramas cerca de su vivienda que se habían desprendido tras la tormenta eléctrica; esto, sin percatarse de que había un cable de alta tensión envuelto entre las ramas. Aunque si bien salvó su vida, el sujeto sí tocó el cable y recibió una fuerte descarga que le ocasionó lesiones importantes. Cabe señalar que los vientos registrados fueron superiores a los 60 kilómetros por hora (km/h) y provocaron la caída de múltiples decenas de árboles.

Hasta la vivienda del hombre acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Etchojoa que, tras valorar a la víctima, la llevaron rápidamente al hospital para su pronta recuperación. Mientras que, por otra parte, hicieron un llamado para extremar precauciones durante las tormentas de viento, así como las eléctricas. Cabe señalar que no se dieron a conocer datos particulares del hombre, ni la edad, ni tampoco su estado de salud actual tras el incidente.

En Navojoa, vientos provocan estragos en la ciudad

12 árboles derribados, tres vehículos afectados por la caída de árboles y cables eléctricos, así como un incendio en casa habitación, fue el saldo que dejaron las ráfagas de viento registradas durante la noche de este jueves en el municipio de Navojoa.

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) reportó que estos daños fueron causados debido al registro de una ráfaga de vientos de hasta 65 km/h y descargas eléctricas, las cuales se presentaron alrededor de las 20:00 horas del pasado jueves.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Protección Civil, compartió que para las próximas horas se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h, con rachas de 40 km/h, así como un 60 por ciento de probabilidad de lluvia. Por lo que se exhortó a la población a mantenerse alerta ante fenómenos similares y reportar cualquier emergencia al 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui