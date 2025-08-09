Accidente carretero al norte de Ciudad Obregón deja una mujer muerta; chocó de frente con tráiler

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Se registró un brutal accidente en la carretera Internacional México 15, en el tramo Empalme-Ciudad Obregón, el cual dejó saldo de al menos una persona sin vida. De acuerdo con los reportes, el fuerte encontronazo tuvo lugar durante la madrugada de este sábado 9 de agosto, cuando un tráiler y un auto sedán se impactaron de frente, provocando la muerte de una mujer.

La información señala que a tempranas horas, las autoridades recibieron el reporte de un trágico accidente sobre la carretera Internacional, a la altura de las comunidades yaquis de Torim y Vicam. El vehículo sedán que participó en el choque es un Hyundai H20 color gris, que era conducido por una mujer de aproximadamente 45 a años de edad, misma que perdió la vida en el lugar de los hechos.

Trascendió que la fallecida circulaba presuntamente en sentido contrario por la rúa federal, cuando se impactó de frente contra un tráiler. El tremendo golpe provocó que el frente del sedán quedara reducido y se contrajera hacia el volante, por lo que la conductora quedó prensada en el interior. En tanto que el tráiler, de color blanco, sufrió también daños considerables.

Elementos y paramédicos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron de inmediato, pero ya nada pudieron hacer por la víctima, debido a que no contaba con signos vitales. En ese momento se solicitó la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) para que procedieran a levantar el cuerpo, el cual fue trasladado hacia las instalaciones de la Semefo en Ciudad Obregón.

Por otra parte, se indicó que el conductor del tráiler resultó con lesiones leves, por lo que recibió atención médica en el lugar y después quedó resguardado por las autoridades, a fin de deslindar responsabilidades. Se espera que dentro de poco, la FGJE Sonora u otra institución compartan información ampliada sobre el accidente.

En noticias similares, la tarde de este sábado 9 de agosto también tuvo lugar un choque pero dentro de Ciudad Obregón, el cual por fortuna no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales. El accidente ocurrió sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como la calle 200, y calle California, donde un tráiler y un automóvil Nissam Áltima chocaron, provocando que el tráfico colapsara por varios minutos.

Fuente: Tribuna del Yaqui