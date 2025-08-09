Accidente vehicular cobra la vida del hijo del exgobernador de Aguascalientes

Comparta este artículo

Encarnación de Díaz, Jalisco.- Este pasado viernes 8 de agosto, alrededor de las 16:49 horas, sufrió un accidente vehicular Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Al parecer, la causa fue la combinación de lluvia y exceso de velocidad.

De acuerdo con información de Infobae, Reynoso López se dirigía junto a su esposa, Paulina Ibarra, de regreso a Aguascalientes, en una unidad conducida por Miguel González, quien sufrió heridas de gravedad y, en estos momentos, permanece hospitalizado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su estado de salud actual, pero en caso de que surjan más datos, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Se presume que todo terminó de esa forma porque el pavimento estaba mojado y el conductor viajaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del volante, de tal manera que el vehículo salió de la cinta asfáltica y se volcó. Una vez que se recibió el reporte, arribaron a la escena elementos de la Guardia Nacional, personal de la Coordinación de Protección Civil y bomberos de Encarnación de Díaz.

Luis Armando Reynoso Femat

Debido a que el único sobreviviente fue González, agentes de la Policía Estatal lo trasladaron en helicóptero a un nosocomio en el Hospital Hidalgo. Por supuesto, las investigaciones para aclarar el incidente ya comenzaron y están a cargo de las autoridades federales y estatales, pues es necesario agotar todas las posibilidades para determinar si fue realmente la lluvia la que influyó en el accidente.

Luis Armando Reynoso Femat, padre del fallecido, fungió como gobernador de Aguascalientes por el Partido Acción Nacional en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. De hecho, su administración concluyó el 30 de noviembre de 2010 con intensas acusaciones de corrupción y desvíos; aunque, de este tema en específico, no se sabe mucho y, hasta la actualidad, todavía no se ha confirmado ninguna de las sospechas.

Fuente: Tribuna