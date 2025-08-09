Asesinan a hombre dentro de centro de rehabilitación en Ciudad Obregón; hay cuatro detenidos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 9 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la detención de cuatro sujetos que presuntamente participaron en el asesinato de una persona al interior de un centro de rehabilitación de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado domingo 3 de agosto, en un inmueble ubicado en la colonia Valle Verde.

De acuerdo con el comunicado presentado por la mencionada institución estatal, los detenidos fueron identificados como Juan Alberto 'N', de 29 años; José Andrés 'N', de 24 años; Mario Manuel 'N', de 25 años; y Jesús Ricardo 'N', de 26 años; en tanto que la víctima respondía al nombre de Juan Manuel 'N', de 34 años.

Los presuntos fueron imputados y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues son señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de la mencionada víctima: "Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025, alrededor de las 03:00 horas, en el interior del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Valle Verde, en Ciudad Obregón, Sonora", señala el comunicado.

Se ha establecido que los activos tomaron de improviso a la víctima, a quien superaban en número de agresores, procediendo a golpearlo y someterlo hasta privarlo de la vida mediante asfixia por sofocación", añadió el reporte de la FGJE Sonora.

Después de realizar la audiencia, la FGJE Sonora logró imputar a los cuatro detenidos y el juez impuso la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que ahora los señalados se encuentran a la espera de la siguiente audiencia para que se defina su situación jurídica.

En acciones similares, la Fiscalía de Sonora reportó horas atrás que habían logrado vincular a proceso a David Ignacio 'N', de 21 años de edad, por el delito de homicidio calificado, cometido hace poco más de 1 año, en la colonia Luis Echeverría, de Ciudad Obregón. En junio de 2024, el ahora detenido atacó a balazos a Juan Manuel 'N' de de 27 años sobre las calles Puerto Vallarta entre las Privada 6 y Privada 7, provocándole la muerte en el mismo lugar de los hechos. Cabe resaltar que David Ignacio no actuó solo, pues la FGJE tiene conocimiento de al menos otro cómplice.

Fuente: Tribuna del Yaqui