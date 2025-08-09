Bernardo sufre descarga eléctrica cuando cortaba un árbol y muere en hospital de Ahome

Comparta este artículo

Ahome, Sinaloa.- Durante la tarde de este sábado 9 de agosto, un sujeto identificado como Bernardo 'N', de 55 años de edad, perdió la vida en un hospital de Los Mochis, Sinaloa, tras haber sido víctima de una descarga eléctrica cuando se encontraba cortando con un machete las ramas de un árbol en la comunidad Felipe Ángeles, perteneciente al municipio de Ahome. A pesar de que los especialistas le brindaron la atención médica correspondiente, el hombre no pudo sobrevivir al incidente.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso estaba podando de manera rústica el árbol de un domicilio particular cuando, por razones que aún se desconocen, su instrumento hizo contacto con cables de energía eléctrica, lo cual provocó que recibiera una fuerte descarga. Paramédicos se trasladaron hacia el lugar de los hechos para atender al individuo, a quien posteriormente llevaron hacia un institución de salud.

El hombre cayó de una altura considerable al suelo, tras percatarse del hecho personas que se encontraban en el domicilio donde realizaba la actividad. De manera inmediata solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, acudiendo paramédicos de Cruz Roja", explicó el medio anteriormente citado con respecto a este lamentable suceso.

Cuando llegó al nosocomio, el personal declaró que el estado de salud de Bernardo 'N' era delicada y que presentaba quemaduras de tercer grado en su cuerpo, por lo que los intentos de los doctores no tuvieron éxito y terminaron por declararlo sin signos vitales. Debido a este caso, las autoridades exhortaron a la ciudadanía utilizar el equipo de seguridad adecuado al momento de realizar este tipo de actividades.

Niño muere ahogado en Culiacán

En otro caso reportado en la ciudad de Culiacán, un menor identificado como Jesús Daniel 'N', de 11 años de edad, perdió la vida tras caer en una alberca y quedar inconsciente debajo del agua. La familia del joven lo llevó a la base de Bomberos de La Conquista, en donde recibió los primeros auxilios para luego trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lugar en el que terminó perdiendo la vida.

