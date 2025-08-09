Cae Laura Aline en Edomex: Habría ordenado y participado en el homicidio de su expareja

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- A través de un boletín informativo difundido en sus redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Laura Aline 'N', quien es señalada por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de su expareja sentimental. El suceso violento ocurrió el pasado 28 de julio de 2025, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con los resultados de la investigación, el acontecimiento tuvo lugar en un domicilio que se ubica en la calle Adolfo Ruiz Cortines. El reporte señala que la detenida le ordenó a seis personas que irrumpieran en la vivienda para encargarse de quitarle la vida al hombre, inclusive, se indicó que la fémina se encargó con la culata de un arma de fuego. Hasta el momento se desconoce la identidad de los cómplices y de la víctima mortal.

?Los implicados sacaron del inmueble a la víctima, en tanto que la ahora detenida lo habría golpeado para lo cual presumiblemente utilizó un arma de fuego, la cual después entregó a uno de los probables implicados, quien la habría detonado en contra de la persona afectada, ocasionándole la muerte", se puede leer en el comunicado emitido por parte de la institución.

Posteriormente, los implicados dejaron el cuerpo sin vida del individuo en plena vía pública y después huyeron del sitio. Una vez que se produjo el hallazgo, la FGJEM abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el crimen. Una vez que la autoridad judicial libró la orden de captura, agentes de la Fiscalía mexiquense se encargaron de dar con el paradero de la sospechosa y concretar su captura.

Tras su arresto, Laura Aline 'N' fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán en Tlalnepantla, en donde quedó a disposición del juez de control competente que se encargará de determinar si se iniciará con la vinculación de proceso o no, además de que se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui