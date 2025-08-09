Casi pierde el dedo: Hombre se accidenta mientras arreglaba su motocicleta en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este sábado 9 de agosto de 2025, un hombre, cuya identidad por el momento se desconoce, sufrió un accidente al momento en el que se encontraba dando un servicio de mecánica a su motocicleta en la comunidad El Ranchito, perteneciente a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Familiares y vecinos del sector solicitaron la intervención de los servicios de emergencia a través de una llamada a las líneas de emergencia del 911.

De acuerdo con los reportes preliminares por parte de las autoridades competentes, el individuo estaba trabajando en la reparación de su unidad cuando en un momento su mano izquierda se quedó atorada entre la cadena y la estrella, lo cual se derivó en el desprendimiento parcial de uno de sus dedos. Paramédicos de la Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos de la Estación Centro acudieron al lugar de los hechos para atender la situación y brindarle los primeros auxilios al afectado.

Posteriormente, la ambulancia trasladó al joven a un centro de salud cercano para que se le brindara la atención médica correspondiente, ya que la posibilidad de perder uno de sus dedos estaba latente debido al mal movimiento que realizó cuando manipulaba el vehículo. Hasta la publicación de esta nota no se tienen datos acerca del sujeto, por lo que quedará esperar un informe detallado por parte de las instancias pertinentes.

Detienen a presunto acosador en Hermosillo

La tarde del viernes 8 de agosto, alrededor de las 10:55 horas, autoridades concretaron la detención de un sujeto identificado como José Leonardo 'N', de 38 años de edad, en el bulevard Solidad y avenida Real del Arco, en la colonia Real del Arco de Hermosillo. El detenido supuestamente realizó tocamientos indebidos en contra de una mujer de 31 años mientras ambos viajaban a bordo de una unidad de transporte público.

Según el reporte, la víctima abordó el camión en una parada que se encuentra en las calles Matamoros y Sonora, en la colonia Centro. Al momento de subirse, el individuo se detuvo detrás de ella y cometió el reprobable acto, por lo que la fémina le informó de esta situación al chófer, quien rápidamente solicitó el apoyo de los elementos policíacos. Una vez concretada la detención del hombre, los oficiales los presentaron ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui