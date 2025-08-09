Con signos de violencia y tortura, localizan el cuerpo sin vida de un hombre en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora confirmó saldo positivo durante la búsqueda realizada este sábado 9 de agosto. Integrantes del bloque confirmaron que, gracias a una denuncia anónima, se pudo constatar la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba en un cementerio ubicado en la zona de Pesqueira, perteneciente al municipio de Hermosillo.

De acuerdo con los datos preliminares compartidos por el colectivo, el cadáver permanecía expuesto y como rasgos particulares se especificó que se trata de un joven de tez morena, quien tenía barba y bigote, así como tatuajes en los brazos y portaba un anillo en una de sus manos. Una vez que se pudo constatar el hallazgo, las madres buscadoras dieron aviso a las autoridades competentes, por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Asimismo, integrantes del bloque de búsqueda indicaron que probablemente el cuerpo tenía al menos un par de días en el lugar, pues su rostro se encontraba totalmente deformado y el color de la piel se había tornado verdoso. También se informó que se trabajará para dar con los familiares de la víctima, quien presentaba signos de violencia y tortura en su superficie corporal, aunque se especifico que no se descarta que pueda ser una persona de otro estado de la República Mexicana.

Se están encontrando a personas que estaban desaparecidas en Jalisco y se han encontrado en los enfrentamientos que están pasando en Sinaloa y Nayarit. En Hermosillo se han encontrado personas que estaban desaparecidas en Jalisco también, entonces no podemos saber si los que desaparecen de aquí de Sonora se los llevan a Jalisco, Baja California, México y otros lugares".

Encontramos a una chica que estaba desaparecida de Los Mochis y ella despertó cuando estaba en la Ciudad de México, se la habían llevado como trata de blancas. Sabemos de donde se los llevan más no en donde los vamos encontrar”, mencionó una madre buscadora.

A pesar de que solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) al momento de recibir el reporte, los servicios periciales tardaron unas horas en llegar hasta el lugar de los hechos para encargarse de las diligencias correspondientes, así como de ordenar el levantamiento y el traslado del cuerpo hacia el Ministerio Público competente, en donde se realizará la autopsia de ley pertinente hasta que sea identificado legalmente por sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui