Detienen a menor de 16 años en Ciudad Obregón: Asesinó a su propio hermano ¡por celos!

Ciudad Obregón, Sonora.- Poco después del medio día de ayer viernes 8 de agosto nuevamente se activó el llamado Código Rojo en Ciudad Obregón debido a que se reportó un nuevo asesinato en una de las urbes más inseguras de todo territorio mexicano. Sin embargo, este nuevo hecho de alto impacto ha cimbrado a la población debido a que se derivó de una riña entre hermanos, donde uno de ellos apuñaló al otro hasta la muerte.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12:30 horas del viernes en las instalaciones abandonadas de una algodonera que se ubican a un costado de la Carretera Internacional México 15 y la calle 300. En este sitio se reportó que dos jóvenes habían tenido una discusión que había escalado a los golpes y luego a que uno de ellos atacara al fallecido con un arma punzocortante. Desafortunadamente, cuando los paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena, la víctima ya había dejado de existir.

De acuerdo con la información proporcionada, el fallecido presentaba graves lesiones por arma blanca en cuello y tórax. Después de algunos minutos, fue identificado con el nombre de Juan José O. A., alias 'El Cuate', mientras que el agresor sería su propio hermano, quien lleva el nombre de José Luis 'N' y quien apenas tiene 16 años de edad.

La riña ocurrió en la salida sur de Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública(PESP) lograron detener al agresor cuando emprendía la huida del lugar y le aseguraron un cuchillo de mesa, así como varias dosis de droga. El presunto traía consigo varios envoltorios de plástico de la sustancia conocida como 'crystal', de la cual era consumidor según los reportes. La madre de los jóvenes y la novia del fallecido acudieron a la escena y manifestaron que la riña comenzó por un ataque de celos.

Tras la detención, José Luis fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, quien determinará su situación legal. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encuentran a cargo de las investigaciones correspondientes. Se espera que dentro de poco puedan compartir información sobre este lamentable suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui