El segundo del día: Fuerte choque se registra en calle 400 y Coahuila de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este sábado 9 de agosto de 2025, un percance vial se registró en el crucero que se ubica en las calles 400 y Coahuila, aunque hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas, únicamente se reportaron daños materiales en los vehículos involucrados. Cabe destacar que el semáforo que se encuentra en el sector está fuera de servicio, por lo que se ha convertido en una especie de alto de cortesía.

Con la finalidad de atender la situación, elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar de los hechos para recabar los datos del choque y realizar el Informe Policial Homologado (IPH), esto para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, una grúa particular arribó al sitio para remolcar uno de los automóviles involucrados en este nuevo accidente vehicular que tuvo lugar al sur de Ciudad Obregón, Sonora.

Aún no se tiene certeza de quién o qué fue lo ocasionó el percance, por lo que quedará esperar un informe detallado por parte de las instancias competentes. Uno de los automóviles implicados en el caso terminó con la parte delantera desprendida mientras que el otro coche presentaba el costado izquierdo con una profunda abolladura. Hay que mencionar que el tráfico no se vio afectado al momento en el que los oficiales realizaban las diligencias pertinentes.

Tráiler protagoniza choque por la 200 y California

Alrededor del mediodía de hoy, el conductor de un tráiler de una conocida marca de refrescos y otro automóvil particular protagonizaron un choque sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como la calle 200, y calle California, a un costado de un popular supermercado. Elementos de Tránsito Municipal acudieron a la zona para encargarse de la situación y entrevistarse con las partes involucradas.

A diferencia del caso anterior, este incidente sí afectó el libre tránsito de los automovilistas, ya que la unidad de carga pesada obstaculizó el paso de la calle California, esto provocó que algunos conductores tuvieran que realizar maniobras para poder transitar con libertad y seguir su camino. Según testigos del hecho, el vehículo estuvo aproximadamente 30 minutos hasta que finalmente la autoridad encargada liberó el paso.

Fuente: Tribuna del Yaqui