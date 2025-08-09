Fiscalía lo confirma: Rescatan sana y salva a joven tras ser 'levantada' en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Mediante un breve comunicado emitido en su cuenta de X, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que Blanca Siomara Velázquez Rochin, la joven que fue privada ilegalmente de su libertad en Ciudad Obregón, fue encontrada sana y salva tras la activación del Protocolo ALBA. La institución indicó que, gracias a un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, fue posible dar con el paradero de la joven de 28 años y explicó que se tiene una investigación en proceso para dar con los responsables.

Alrededor de las 19:00 horas del viernes 8 de agosto, la fémina fue víctima de un 'levantón' cuando se encontraba en la fachada del hotel Bugambilias, ubicado sobre la calle Allende, entre calle Tlaxcala y Tabasco, por sujetos desconocidos que la subieron a la fuerza a una vagoneta color plateada. El momento quedó captado por una cámara de seguridad que se encontraba en el sector y posteriormente el video comenzó a circular en redes sociales.

Derivado de una intensa búsqueda implementada por fuerzas del orden público de los tres niveles de Gobierno en zonas claves de Ciudad Obregón y a la difusión en redes sociales y medios de comunicación de la cédula de Protocolo Alba, la mujer fue dejada en libertad y ya se encuentra con sus familiares sana y salva", se puede leer en el escrito publicado por la Fiscalía de Sonora.

Indignación por la violencia en Cajeme

Una vez que se confirmó la noticia, autoridades activaron un protocolo de seguridad que congregó en el sitio a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. A la vez que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de cumplimentar con las diligencias correspondientes y comenzar la búsqueda de la joven.

Colectivos de búsquedas como Madres Buscadoras de Ciudad Obregón y Madres Buscadoras de Sonora expresaron su indignación por el caso, además de que en sus respectivos espacios solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Blanca Siomara, quien ya fue localizada y ahora se encuentra junto a sus seres queridos tras haber vivido este traumática experiencia. Por lo pronto queda esperar el reporte de las autoridades competentes con respecto a los responsables del secuestro.

Fuente: Tribuna