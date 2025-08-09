Hallan en Ecatepec a recién nacido con hipotermia abandonado en plena madrugada

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Durante la madrugada de este sábado 9 de agosto de 2025, una pareja encontró a un recién nacido abandonado en plena vía pública y, al darse cuenta de la situación, procedieron de inmediato a comunicarse con las autoridades. El hecho ocurrió sobre la carretera federal México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

En cuanto se realizó el reporte, acudieron al lugar elementos de la Coordinación Regional de Ecatepec de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Una vez que vieron al bebé, el personal se percató de que se trataba de un pequeño del sexo masculino. Afortunadamente, estaba con vida y llamaron a los servicios de emergencia para que se hicieran cargo de su atención médica.

De acuerdo con información de Infobae, aunque estaba envuelto en cobijas, cuando arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, el bebé presentaba signos de hipotermia debido al frío intenso durante esas horas. Por lo tanto, se le trasladó al Hospital de Las Américas y fue ingresado al área de pediatría. Actualmente, se encuentra estable, pero se decidió que permanecerá unos días bajo observación.

El pequeño presentaba signos de hipotermia

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el tiempo exacto que estuvo el recién nacido en aquel lugar; a su vez, se ignora por completo quién fue la persona que en realidad lo dejó allí. La investigación en torno a este hallazgo comenzó y, en caso de que surjan más datos sobre el tema, como es habitual, te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México están realizando las labores de búsqueda, y se espera que cualquier detalle sea revelado a través de un informe oficial. Ante todo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tendrá que darle seguimiento al niño y, por supuesto, será resguardado de manera temporal.

